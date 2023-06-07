Сидів за вбивство та продаж заборонених речовин: полонений вагнерівець розповів правду про ПВК

До полону потрапив черговий вагнерівець. Мовиться про Півкіна Дмітрія, котрий сидів за ґратами за вбивство, а також продаж наркотиків. Він і розповів, яка ситуація в ПВК "Вагнера" та ставлення до зеків.

24 Канал отримав у своє розпорядження відео з полоненим вагнерівцем. Спочатку він розповів, як він узагалі потрапив до в'язниці. Як з'ясувалося, сталося це незадовго після того, як він повернувся з армії.

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Посадили за вбивство та продаж наркотиків

Вагнерівець зауважив, що у кінці грудня 2016 року він прийшов з армії. На початку 2017 року він буцімто бився з чоловіком, який згодом помер. Сам зек божиться, що не вбивав його. Мовляв, він ще був живим. Хай там як, але згодом на нього вийшли правоохоронці.

Дмітрію Півкіну – 27 років, він народився 17 лютого 1996 року в Оренбурзі. А посадили його за ґрати на 9 років. Власне, відсидів він 6.

Правда, вагнерівця тоді взяли як за ненавмисне вбивство, так і за продаж наркотиків. Він займався поширенням синтетичних наркотиків у Росії. Ба більше, організував крамницю, в якій працювали 3–4 співробітники. А сам бізнес на той час приносив чистими шалених 300–400 тисяч рублів.

Його життя після повернення з армії було таким: продавав наркотики, пропивав гроші, купував нові наркотики. І так по колу доти, поки його не ув'язнили.

Нарікав він на те, що мав відсидіти ще якихось три роки. Але у його житті з'явився Пригожин і спокуслива пропозиція, від якої він не зміг відмовитися. Адже можна було вийти з в'язниці. Сам чоловік думав, що якось зможе уникнути війни, затримавшись, наприклад, на кухні. Але реальність така, що його відправили на фронт, як і решту вагнерівців.

Відомо, що завербували його до ПВК "Вагнера" у 2022 році. Він став командиром взводу, а вже навесні 2023 року його наші сили оборони взяли у полон.

Трупи, перестрілки між своїми та байдужість

Я не думав, що всі, хто їде, вони всі повинні бути кинуті на (вірну смерть – 24 Канал). Я не думав, що все так буде. Я думав, що хоча б якесь командування відбувається, хоча б якась тактика. Ні, нічого абсолютно,

– бідкався він.

Вагнерівець зауважив, що дорогою до позицій він бачив багато своїх 200-х, які лежали просто на снігу. Чоловік зазначив, що спочатку думав, що це замасковані військові лежать, але лише підійшовши ближче усвідомив, що це все ліквідовані росіяни. Запитавши, чому вони покинуті, йому відповіли, що знищеним окупантам уже все одно.

За його словами, був справжній хаос. Адже у темряві вагнерівці перестрілювалися між собою. Ті, хто встиг увійти до села та зайняти хати першими, відкривали вогонь по тих, кого підвезли пізніше. Лиш потім усвідомили масштаби, але, ясна річ, що про це ніхто не доповідав.

Він також зауважив, що за непокору вагнерівці розстрілювали своїх. Крім того, звернув увагу на те, що зеків не просто так шлють воювати. Таким чином всередині Росії намагаються "очиститися". Адже злочинців усередині країни стане менше, а ті, хто воював, буцімто зроблять щось корисне.

Водночас він назвав, яким було б найблагородніше рішення для російського війська. За його словами, солдати так званої "другої армії світу" мали б розвернутися та навести лад усередині Росії.