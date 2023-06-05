Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, зараз у Росії розгортається справжня війна між цими двома озброєними злочинними угрупуваннями.
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Пригожин промацує "червоні лінії" російського міноборони
Він висловив упевненість, що незабаром у Росії почнуться перестрілки. Пригожин зараз перевіряє "червоні лінії" міноборони. Спочатку він лише звинувачував Шойгу та Гєрасімова, а тепер взагалі захопив у полон російського підполковника. Він ніби говорить, що у нього є повне право зайти у міноборони та вивести усіх під дулом автомата.
"Лише вдумайтесь – приватна військова компанія вимагає снаряди в російського міноборони, звинувачує міністра, з’ясовує, хто з працівників міністерства оборони "заважає" їм. Вежі Кремля не просто хитаються – це справжня зустріч жаби й гадюки, біля яких ще й павуки біснуються", – вважає Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен про внутрішні конфлікти у Росії: дивитись відео
Політтехнолог додав, що Пригожин зараз на коні – про нього багато пишуть, він генерує контент для російських ЗМІ, очевидно, що він має певну популярність серед росіян. Він створив образ "військової людини" і тепер може спокійно критикувати російську політичну номенклатуру, яка ховає своїх дітей закордоном, робить фейкові виїзди на передову тощо.
Що відомо про конфлікт Пригожина з міноборони Росії
- Нещодавно Пригожин звинуватив міністерство у тому, що обстріляли групи вагнерівців, коли ті виходили з Бахмута.
- Після цього, вагнерівці взяли у полон командира 72 мотострілецької бригади збройних сил Росії Романа Веневітіна.
- Пригожин також звинуватив російське міноборони у тому, що вони допустили події у Бєлгородській області та планує поїхати і захищати цей регіон.