Нашли тело возле речки: в Тернопольской области разыскивали 6-летнего ребенка

В Тернопольской области разыскивали 6-летнего жителя села Сковятин Дмитрия Кулажко. В конце концов поиски ребенка пришлось прекратить.

Правоохранители обнаружили тело пропавшего ребенка без признаков жизни. Сейчас на месте обнаружения Дмитрия Кулажко работает полиция.

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6-летнего Диму объявляли в розыск

В Тернопольской областной военные администрации 7 февраля сообщили, что сотрудники полиции разыскивают 6-летнего жителя села Сковятин Борщевской общины Дмитрия Кулажко. Об исчезновении ребенка сообщила его мать.

Мальчик 7 февраля около 17:30 вышел со двора своего дома и обратно не вернулся,

– заявили в ОВА.

Там отметили, что мальчик был одет в шапку голубого цвета, синюю куртку, темно-синие штаны, обут в серые сапоги. Он также имел с собой велосипед.



В Тернопольской области искали 6-летнего Диму Кулажко / Фото Тернопольской ОГА

В ОВА просили сообщать работникам полиции в случае, если видели Диму или знали о его местонахождении.

Розыск парня пришлось прекратить

Через несколько часов в полиции Тернопольской области сообщили, что розыск мальчика прекращен. Это произошло из-за того, что правоохранители обнаружили тело пропавшего ребенка.

"К сожалению, пропавшего 6-летнего Димы Кулажко из села Сковятин Борщевской общины обнаружили мертвым в речке", – сообщили правоохранители.

Полицейские отметили, что правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Они также выразили соболезнования родным ребенка.

В полиции рассказали, что делать в случае исчезновения ребенка