Нашли тело возле речки: в Тернопольской области разыскивали 6-летнего ребенка
Источник:Полиция Тернопольской области
В Тернопольской области разыскивали 6-летнего жителя села Сковятин Дмитрия Кулажко. В конце концов поиски ребенка пришлось прекратить.
Правоохранители обнаружили тело пропавшего ребенка без признаков жизни. Сейчас на месте обнаружения Дмитрия Кулажко работает полиция.
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6-летнего Диму объявляли в розыск
В Тернопольской областной военные администрации 7 февраля сообщили, что сотрудники полиции разыскивают 6-летнего жителя села Сковятин Борщевской общины Дмитрия Кулажко. Об исчезновении ребенка сообщила его мать.
Мальчик 7 февраля около 17:30 вышел со двора своего дома и обратно не вернулся,
– заявили в ОВА.
Там отметили, что мальчик был одет в шапку голубого цвета, синюю куртку, темно-синие штаны, обут в серые сапоги. Он также имел с собой велосипед.
В Тернопольской области искали 6-летнего Диму Кулажко / Фото Тернопольской ОГА
В ОВА просили сообщать работникам полиции в случае, если видели Диму или знали о его местонахождении.
Розыск парня пришлось прекратить
Через несколько часов в полиции Тернопольской области сообщили, что розыск мальчика прекращен. Это произошло из-за того, что правоохранители обнаружили тело пропавшего ребенка.
"К сожалению, пропавшего 6-летнего Димы Кулажко из села Сковятин Борщевской общины обнаружили мертвым в речке", – сообщили правоохранители.
Полицейские отметили, что правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Они также выразили соболезнования родным ребенка.24 Канал также выражает соболезнования родным и близким 6-летнего Димы Кулажко.
В полиции рассказали, что делать в случае исчезновения ребенка
- Полицейские дали несколько советов, какой алгоритм надо выполнять в случае исчезновения ребенка. Для начала правоохранители призвали родителей успокоиться и не поддаваться эмоциям.
- Далее родителям следует сразу позвонить по спецлинии "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции. После этого родители должны оперативно собрать важную информацию о пропавшем ребенке, в частности, одежду, в котором она находилась, приметы, и предоставить фото ребенка.
- Полицейские в очередной раз призывают родственников детей заботиться о комфортной среде в семье. Ведь это важно для безопасности ребенка и сведет к минимуму шансы на потенциальное исчезновение.