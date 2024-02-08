Знайшли тіло біля річки: у Тернопільській області розшукували 6-річну дитину
Джерело:Поліція Тернопільщини
У Тернопільській області розшукували 6-річного жителя села Сков'ятин Дмитра Кулажка. Зрештою пошуки дитини довелося припинити.
Правоохоронці виявили тіло зниклої дитини без ознак життя. Наразі на місці виявлення Дмитра Кулажка працює поліція.
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6-річного Дмитрика оголошували в розшук
У Тернопільській обласній військові адміністрації 7 лютого повідомили, що співробітники поліції розшукують 6-річного жителя села Сков'ятин Борщівської громади Дмитра Кулажка. Про зникнення дитини повідомила його мати.
Хлопчик 7 лютого близько 17:30 вийшов з подвір'я свого будинку і назад не повернувся,
– заявили в ОВА.
Там зазначили, що хлопчик був одягнений в шапку блакитного кольору, синю куртку, темно-сині штани, взутий у сірі чоботи. Він також мав із собою велосипед.
У Тернопільській області шукали 6-річного Дмитрика Кулажка / Фото Тернопільської ОВА
В ОВА просили повідомляти працівників поліції у разі, якщо бачили Дмитрика або знали про його місцеперебування.
Розшук хлопця довелося припинити
Через кілька годин у поліції Тернопільщини повідомили, що розшук хлопчика припинено. Це сталося через те, що правоохоронці виявили тіло зниклої дитини.
"На жаль, зниклого 6-річного Дмитрика Кулажка із села Сков'ятин Борщівськоі громади виявили мертвим у річці", – повідомили правоохоронці.
Поліцейські зазначили, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Вони також висловили співчуття рідним дитини.24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким 6-річного Дмитрика Кулажка.
У поліції розповіли, що робити у разі зникнення дитини
- Поліцейські дали кілька порад, який алгоритм треба виконувати у разі зникнення дитини. Для початку правоохоронці закликали батьків заспокоїтися і не піддаватися емоціям.
- Далі батькам слід одразу зателефонувати на спецлінію "102" чи звернутися до найближчого відділення поліції. Після цього батьки мають оперативно зібрати важливу інформацію щодо зниклої дитини, зокрема, одяг, в якому вона перебувала, прикмети, і надати фото дитини.
- Поліцейські вкотре закликають родичів дітей дбати про комфортне середовище у сім'ї. Адже це важливо для безпеки дитини і зведе до мінімуму шанси на потенційне зникнення.