Знайшли тіло біля річки: у Тернопільській області розшукували 6-річну дитину

У Тернопільській області розшукували 6-річного жителя села Сков'ятин Дмитра Кулажка. Зрештою пошуки дитини довелося припинити.

Правоохоронці виявили тіло зниклої дитини без ознак життя. Наразі на місці виявлення Дмитра Кулажка працює поліція.

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6-річного Дмитрика оголошували в розшук

У Тернопільській обласній військові адміністрації 7 лютого повідомили, що співробітники поліції розшукують 6-річного жителя села Сков'ятин Борщівської громади Дмитра Кулажка. Про зникнення дитини повідомила його мати.

Хлопчик 7 лютого близько 17:30 вийшов з подвір'я свого будинку і назад не повернувся,

– заявили в ОВА.

Там зазначили, що хлопчик був одягнений в шапку блакитного кольору, синю куртку, темно-сині штани, взутий у сірі чоботи. Він також мав із собою велосипед.



У Тернопільській області шукали 6-річного Дмитрика Кулажка / Фото Тернопільської ОВА

В ОВА просили повідомляти працівників поліції у разі, якщо бачили Дмитрика або знали про його місцеперебування.

Розшук хлопця довелося припинити

Через кілька годин у поліції Тернопільщини повідомили, що розшук хлопчика припинено. Це сталося через те, що правоохоронці виявили тіло зниклої дитини.

"На жаль, зниклого 6-річного Дмитрика Кулажка із села Сков'ятин Борщівськоі громади виявили мертвим у річці", – повідомили правоохоронці.

Поліцейські зазначили, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Вони також висловили співчуття рідним дитини.

У поліції розповіли, що робити у разі зникнення дитини