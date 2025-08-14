Вооруженные Силы Украины стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. Военные выявляют и уничтожают подразделения российской армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание РБК-Украина, которому в комментарии об этом сказал представитель Генштаба майор Андрей Ковалев.

Какова ситуация возле Доброполья?

Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы российских оккупантов,

– отметил Ковалев.

Он рассказал, что решением Главкома ВСУ для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях выделены дополнительные силы и средства.

"В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери", – рассказал Ковалев.

Согласно его словам, в результате боев, за последние 2 суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 захватчик, а также более 70 оккупантов – получили ранения.

Кроме этого, за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских воинов.

"Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности. Ситуация стабилизируется", – добавил Ковалев.