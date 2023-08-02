Смелость от отца: юная дочь сержанта Журавля сфотографировалась в форме ВСУ и с оружием

2 августа 2023, 17:50
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Источник:

инстаграмм Игоря Захаренко

Ярослава Журавель, дочь погибшего в бою с российскими оккупантами сержанта ВСУ Ярослава Журавля, хочет продолжить дело своего отца. Недавно в сети появились фото девушки в форме ВСУ.

Фото Ярославы опубликовал Игорь Захаренко. Он дал понять, что дочь воина стремится отомстить российским захватчикам за смерть отца.

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Журавли снова в строю: дочь погибшего солдата выросла

Захаренко опубликовал новое фото Ярослава Ярославна. На нем она одета в форму ВСУ и держит в руках оружие.

Месть – это блюдо, которое подают холодным… Ярослава Журавель, дочь погибшего Ярослава Журавля,
– подписал он фото.


Ярослава Журавель в 2023 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко

Следует отметить, что в 2021 году Ярослава Ярославовна Журавель поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Тогда во время присяги ее пришли поддержать бывшие воины, теперь болеющие за нее, как за своего ребенка.


Ярослава Журавель приняла присягу в 2021 году / фото с фейсбука Олексы Сокола


Ярослава Журавель в 2020 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко

Что известно о гибели Ярослава Журавля

  • Ярослав Журавель – разведчик 137-го отдельного батальона морской пехоты. Он погиб в июле 2020 года в Донецкой области при попытке эвакуации тела павшего офицера – командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, взорвавшегося на мине.
  • Группа эвакуации, в которой находился Журавель, отправилась за телом командира 13 июля, однако российские террористы открыли по ним огонь. Это при том, что в тот период был объявлен режим тишины, согласованный через ОБСЕ.
  • После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи, его не могли эвакуировать.
  • Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Сначала Журавля видели из дрона украинской разведки, однако уже около 16 июля стало ясно, что сержант погиб от ранений.
  • 21 июля тело сержанта оккупанты передали на подконтрольную Украине территорию.

К моменту смерти Ярославу Журавлю было 40 лет. Вечная память Герою.
Автор: Анастасія Кушпіт