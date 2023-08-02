Сміливість від батька: юну доньку сержанта Журавля сфотографували у формі ЗСУ та зі зброєю
Джерело:Інстаграм Ігоря Захаренка
Ярослава Журавель, донька загиблого в бою з російськими окупантами сержанта ЗСУ Ярослава Журавля, хоче продовжити справу свого батька. Нещодавно у мережі з'явилися фото юнки у формі ЗСУ.
Фото Ярослави опублікував Ігор Захаренко. Він дав зрозуміти, що донька воїна прагне помститися російським загарбникам за смерть свого батька.
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Журавлі знову в строю: донька загиблого солдата виросла
Захаренко опублікував нове фото Ярослави Ярославівни. На ньому вона одягнена в форму ЗСУ та тримає у руках зброю.
Помста – це страва, яку подають холодною… Ярослава Журавель, донька загиблого Ярослава Журавля,
– підписав він фото.
Ярослава Журавель у 2023 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка
Варто зазначити, що у 2021 році Ярослава Ярославівна Журавель вступила в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Тоді під час присяги її прийшли підтримати колишні воїни, які тепер вболівають за неї, як за свою дитину.
Ярослава Журавель склала присягу у 2021 році / фото з фейсбука Олекси Сокола
Ярослава Журавель у 2020 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка
Що відомо про гибель Ярослава Журавля
- Ярослав Журавель – розвідник 137-го окремого батальйону морської піхоти. Він загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого офіцера – командира розвідувального взводу Дмитра Красногрудя, який підірвався на міні.
- Група евакуації, у якій був Журавель, вирушила за тілом командира 13 липня, проте російські терористи відкрили по них вогонь. Це при тому, що в той період був оголошений "режим тиші", узгоджений через ОБСЄ.
- Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати.
- Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Спочатку Журавля бачили із дрона української розвідки, однак вже приблизно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень.
- 21 липня окупанти передали тіло сержанта на підконтрольну Україні територію.