Был ли педофилом убийца полицейского в Черновцах: данные силовиков

Мужчина, убивший 3 октября полицейскую возле школы в Черновцах, подозревается в развращении несовершеннолетних. В полиции готовят доказательную базу, чтобы подтвердить это.

Начальник Национальной полиции в Черновицкой области Руслан Дударец прокомментировал, был ли черновицкий стрелок педофилом. По его словам, у силовых органов есть все основания так считать.

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Фото голого мужчины в детских телефонах

Как сообщает Дударец, подозрение черновчанина в педофилии подтверждается самими показаниями детей. В телефонах некоторых несовершеннолетних силовики обнаружили голые фотографии мужчины.

У нас есть полная доказательная база. У некоторых детей на телефонах даже есть этот господин в непристойном виде с демонстрацией половых органов,

– сказал глава полиции области.

Также, по мнению Дударца, развращением несовершеннолетних подозреваемый занимался не один раз. Однако силовые структуры пока проверяют всю информацию.

Как часто подозреваемый в педофилии наведывался в школу

По информации местных СМИ, стрелок, убивший 3 октября полицейскую Таисию Татарин, неоднократно бывал в 27 школе города. На территории образовательного учреждения его заметили еще в 2020 году, однако пока это официально не подтверждено.

Черновчанка Людмила Урсуляк публиковала видео с мужчиной, который, вероятно, устроил стрельбу еще в конце августа. Женщина сообщала, что он развращал несовершеннолетних на территории разгромленного бассейна школы №27. Также школьники сняли на телефон видео, на котором видно, как мужчина показывает половые органы в одном из окон.

Неравнодушная жительница вызвала тогда полицию, однако силовики приехали, когда извращенца уже не было.