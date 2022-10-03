Младший лейтенант погибла во время исполнения служебных обязанностей. Вместе с экипажем она прибыла по вызову неизвестного, который развращает несовершеннолетних в школе, а злоумышленник начал перестрелку.

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Что известно об убитой преступником Таисии Татарин

Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. Коллеги вспоминают о ней, как о принципиальной и отзывчивой патрульной.

Сегодня утром она надела форму, получила оружие и ушла защищать покой родного города. К сожалению, это смена стала последней сменой в ее жизни… В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и чуткой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу,

– говорится в сообщении.

В патрульной полиции выразили глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Таисии.

Убитая Патрульная Таисия Татарин Патрульная полиция

В Нацполиции рассказали детали трагедии

Экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям.

Патрульные разыскали гражданина. Оказалось, что у мужчины было с собой оружие и внезапно начал стрелять по инспекторам.

Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, а ее напарника госпитализировали – пока ему оказывают вся необходимая медицинская помощь.

Поиски преступника продолжаются и он понесет ответственность по всей строгости закона,

– отметили в полиции.