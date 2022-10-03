Молодша лейтенантка загинула під час виконання службових обов'язків. Разом з екіпажем вона прибула на виклик щодо невідомого, який розбещує неповнолітніх у школі, а зловмисник розпочав перестрілку.

До теми Поліція спростувала чутки про те, що стрілець у Чернівцях взяв у заручники дітей

Що відомо про вбиту злочинцем Таїсію Татарин

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020 року, щоб служити та захищати. Колеги згадують про неї, як про принципову та чуйну патрульну.

Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті… У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу,

– мовиться у повідомленні.

У патрульній поліції висловили найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Таїсії.

Вбита Патрульна Таїсія Татарин / фото Патрульна поліція

У поліції розповіли деталі трагедії

Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх.Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям.

Патрульні розшукали громадянина. Виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово почав стріляти по інспекторах.

Поліцейська зазнала смертельного вогнепального поранення, а її напарника шпиталізували – наразі йому надають вся необхідну медичну допомога.

Пошуки злочинця тривають і він понесе відповідальність за всією суворістю закону,

– наголосили у поліції.

Напередодні місцеві ЗМІ повідомляли, що зловмисник вистрілив Таїсії впритул у голову. Зараз триває операція із його затримання. За попередніми даними, він ховається у багатоповерхівці біля школи. Усі діти перебувають у безпеці, їх евакуювали.