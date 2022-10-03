3 жовтня близько 18:00 з'явилась інформація про те, що в Чернівцях біля школи відбулась перестрілка. Представник Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив це та заявив, що зараз триває операція зі затримання злочинця.

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Подробиці стрілянини в Чернівцях

У пресслужбі поліції Буковини у коментарях журналістам зазначили, що не вся інформація є правдивою. Зокрема серед загиблих чи постраждалих немає дітей.

Інформація про загибель дітей внаслідок стрілянини – неправдива. Також поширені в пабліках дані про нібито взяття дітей у заручники – неправдиві,

– заявила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Наразі поки відомо, що інцидент стався на вулиці Воробкевича. На місце прибув екіпаж патрульних.

За словами Тимошенка, одна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення. Підозрюваного звинувачують у розбещенні неповнолітніх, станом на 19:00 3 жовтня він переховується у багатоквартирному будинку.