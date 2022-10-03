Наразі масштаб та наслідки ракетного обстрілу ще встановлюються. На щастя, загиблих та поранених внаслідок атаки немає. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу.

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Обстріляли 3 громади Нікопольського району

Вночі окупанти також обстріляли з "Градів" і ствольної артилерії великого калібру території Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад,

– повідомив кореспондент.

У Нікопольській громаді через російські обстріли пошкоджено близько 10 будинків. Попри руйнування житлового фонду, минулося без поранених чи загиблих.

Прильоти зафіксували й в Марганецькій громаді області. Відомо, що пошкоджень зазнали будинки місцевого населення. Крім того, в одній з дачних будівель розпочалася пожежа. Рятувальники оперативно усунули джерело займання.

"Також було неспокійно в Мирівській громаді Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів там є руйнування та пошкодження ліній електропередачі. Станом на ранок повідомлялося, що без електропостачання тимчасово перебувають близько тисячі місцевих родин", – зазначив кореспондент.

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У Криворізькому районі під удар ворога потрапила Зеленодольська громада. Росіяни гатили по території села Мар'їнське. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки місцевих, а також сонячні панелі. На щастя, минулося без поранених або загиблих.

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Як контрнаступ ЗСУ впливає на інтенсивність ворожих обстрілів

Українські захисники результативно просуваються вглиб Херсонщини. Внаслідок цього зменшилась інтенсивність ворожого вогню по територіях Криворізького району та громад, що межують з Херсонською областю, зокрема Зеленодольській, Апостолівській та Широківській.

Росіяни постійно обстрілювали з глибини тимчасово окупованої Херсонщини ці прилеглі райони, а з початком просування ЗСУ вглиб Херсонщини й далі на Південь – інтенсивність дійсно зменшилася,

– пояснив кореспондент.

На жаль, у місті Нікополь та сусідніх громадах ситуація відрізняється. Так, відстань між Нікопольським районом і окупованими росіянами територіями близько 6 – 7 кілометрів, тому для "Градів" місто є "легкою мішенню". Загарбники використовують все наявне озброєння, щоб руйнувати території Нікопольського району.

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