Стрілянина сталася на вулиці Воробкевича під час затримання зловмисника. Повідомляється, що 22-річну поліцейську застрелили впритул в голову з автомата Калашнікова.
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Загиблій поліцейські було 22 роки
Місцеві ЗМІ пишуть, що поблизу 27 школи триває операція із затримання нападника. Злочинець сховався у багатоповерхівці поблизу школи.
У поліції підтвердили, що внаслідок стрілянини загинула патрульна поліцейська, а її напарник отримав тілесні ушкодження.
Зловмисник здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців, коли ті приїхали на виклик. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи.
У поліції розповіли, що наразі триває спеціальна операція для затримання стрільця. Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності.
У поліції спростували загибель дітей
- Інформація про стрілянину в Чернівцях з'явилась близько 18:00. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко підтвердив, що сталася стрілянина.
- У поліції Буковини журналістам повідомили, що інформація про загибель дітей внаслідок стрілянини – неправдива.
- Усіх учнів забрали рідні й тепер вони перебувають у безпеці.