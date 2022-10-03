Стрілянина сталася на вулиці Воробкевича під час затримання зловмисника. Повідомляється, що 22-річну поліцейську застрелили впритул в голову з автомата Калашнікова.

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Загиблій поліцейські було 22 роки

Місцеві ЗМІ пишуть, що поблизу 27 школи триває операція із затримання нападника. Злочинець сховався у багатоповерхівці поблизу школи.

Важливо. У поліції Чернівецької області повідомили, що зловмисник здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї в бік правоохоронців.

У поліції підтвердили, що внаслідок стрілянини загинула патрульна поліцейська, а її напарник отримав тілесні ушкодження.

Зловмисник здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців, коли ті приїхали на виклик. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи.

У поліції розповіли, що наразі триває спеціальна операція для затримання стрільця. Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності.

У поліції спростували загибель дітей