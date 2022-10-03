Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності: вони перебувають у безпеці. Але, на жаль, під час операції підозрюваний застрелив поліцейську.

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Що трапилось

Екіпаж патрульної поліції виїхав на повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські розпочали огляд прилеглої території. Відділ комунікації поліції Чернівецької області повідомив, що саме у цей час зловмисник здійснив кілька пострілів в бік правоохоронців. У результаті патрульна поліцейська загинула, а її напарник зазнав поранень. Вид зброї, з якої стріляли, поки що не встановили.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблій поліцейській було 22 роки. Її застрелили впритул в голову з автомата Калашнікова.

Діти перебувають у безпеці

Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності. Усіх учнів забрали рідні й тепер вони перебувають у безпеці.

Наразі правоохоронці намагаються упіймати стрільця.

Триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. На місці перебувають всі профільні служби,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, злочинець сховався у багатоповерхівці неподалік школи.