У катівнях росіяни знущалися з цивільних чоловіків та жінок. Їх ув'язнювали, били та катували, щоб вивідати хоч якусь інформацію про ЗСУ.

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На Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів

Під час окупації селища міського типу Козача Лопань російська армія катувала людей у підвальному приміщенні так званої "народної міліції". 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківщини оглянули те приміщення в межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

Правоохоронці розповіли, що під час окупації населеного пункту представники росії створили псевдоправоохоронний орган. У підвальному приміщенні облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних. Під час огляду слідчі вилучили:

документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції,

апарат, яким окупанти катували мирних мешканців.

Правоохоронці вже встановили людей, які працювали на загарбників. Наразі вживають заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Дивіться фото з чергової катівні окупантів / Фото Харківська облпрокуратура

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