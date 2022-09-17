Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Експерти прокоментували масові поховання в нещодавно звільненому Ізюмі.

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Загарбники вбивають цивільних на всіх окупованих територіях

В ISW зазначили, що знаходження масових поховань цивільних і катівень у щойно звільненому Ізюмі підтверджують попередні оцінки експертів про те, що звірства в Бучі не були поодинокими воєнними злочинами. Вони радше показують всю природу звірств російської армії на окупованих територіях.

Фото з місця масового поховання в Ізюмі Генштаб України оприлюднив 16 вересня. За словами президента Володимира Зеленського, там є понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції повідомили, що кількість жертв воєнних злочинів в Ізюмі може бути більшою ніж у Бучі.

За словами голови Нацполіції України Ігоря Клименка, також знайшли 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

Позаштатний співробітник ISW Наталія Бугайова у квітні 2022 року попереджала, що "Буча є спостережуваним мікрокосмом навмисної російської терористичної кампанії проти українців. Подібні навмисні звірства відбуваються на всіх окупованих росією територіях в Україні",

– нагадали в Інституті.

В ISW додали, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

"Виявлення масових поховань і камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були символом російської діяльності на окупованих територіях, а не аномалією", – підсумували експерти.

Зверніть увагу! Прессекретарка ООН Елізабет Кроссел відреагувала на новину про виявлення місця масового поховання в Ізюмі. Вона заявила, що необхідно якомога швидше встановити обставини смерті людей, які там поховані. В Організації планують відправити до Ізюма експертну групу для моніторингового візиту.

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