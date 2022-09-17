Об этом рассказали в Институте изучения войны. Эксперты прокомментировали массовые захоронения в недавно освобожденном Изюме.

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Захватчики убивают гражданских на всех оккупированных территориях

В ISW отметили, что нахождение пыточных и массовых захоронений гражданских в только что освобожденном Изюме подтверждают предварительные оценки экспертов, что зверства в Буче не были единичными военными преступлениями. Они скорее показывают всю природу зверств российской армии на оккупированных территориях.

Фото с места массового захоронения в Изюме Генштаб Украины обнародовал 16 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, там есть более 400 тел со следами пыток. В Минреинтеграции сообщили, что количество жертв военных преступлений в Изюме может быть больше, чем в Буче.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, также нашли 10 российских пыточных в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей оголенными электрическими проводами".

Внештатный сотрудник ISW Наталья Бугаева в апреле 2022 года предупреждала, что "Буча является наблюдаемым микрокосмом умышленной российской террористической кампании против украинцев. Подобные умышленные зверства происходят на всех оккупированных россией территориях в Украине",

– напомнили в Институте.

В ISW добавили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

"Обнаружение массовых захоронений и камер пыток в освобожденном Изюме подтверждает предварительные оценки ISW, что зверства в Буче были символом российской деятельности на оккупированных территориях, а не аномалией", – подытожили эксперты.

Обратите внимание! Пресс-секретарь ООН Элизабет Кроссел отреагировала на новость об обнаружении места массового захоронения в Изюме. Она заявила, что необходимо как можно скорее установить обстоятельства смерти похороненных там людей. В Организации планируют отправить в Изюм экспертную группу для мониторингового визита.

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