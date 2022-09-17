Головний слідчий поліції Харківщині Сергій Болвінов розповів, що, напевно, ця в'язниця – найстрашніше місце в Балаклії під час її окупації, повідомляє 24 канал. У маленьких камерах загарбники подекуди утримували по 15 людей.

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Окупанти знущалися з цивільних

Болвінов розповів, що росіяни, коли відступали, залишили людей замкненими в камерах без води та їжі. Щоб врятуватися, ті вибили скло. Найдрібніший затриманий виліз через віконце, відчинив двері та звільнив інших. У двох сусідніх камерах перебували приблизно 40 людей.

Вони (окупанти – 24 канал) запускали напругу і катували людей для того, щоб дізнатися місце розташування військових чи корегувальника, або деяких людей вони вважали зрадниками, оскільки брат чи родич служив у Збройних Силах України,

– додав слідчий.

Болвінов розповів, що окупанти також затримували жінок. Поліції відомо, що їх там били.

"З туалетним папером, як пояснювала одна жінка, у них були проблеми. Видавали замість туалетного паперу маски для того, щоб вони задовольняли свої потреби. Одночасно до 8 жінок перебувало (у камері – 24 канал)", – зауважив слідчий.

В одній з камер перебувала вчителька початкових класів, яку окупанти схопили просто на вулиці. Жінку утримували приблизно 13 діб, після чого їй стало зле.

"Вони вивели її перед приміщенням, записали з нею інформацію про те, що вона підтримує "русскій мір", лише після цього їй дали змогу вийти на підконтрольну Україні територію", – додав Болвінов.

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Деякі люди пережили справжні тортури

У в'язниці також було крило, де працювали співробітники фсб. Туди людей приводили на допити. Один зі свідків, працівник МВС, розповів, що його тричі приводили "на стілець" з одягнутим на голову мішком.

Він нічого не бачив, під'єднували дроти до пальців рук і запускали напругу. Використовуючи такий телеграф або телефон старий,

– зазначив Болвінов.

Правоохоронці знайшли на підлозі дроти, за допомогою яких окупанти катували своїх полонених. За словами колишнього ув'язненого, дехто проходив через це аж 7 разів.

Окрім цього, в тій кімнаті були отвори від куль. Тобто загарбники могли стріляти поверх голови, щоб залякати.

"Ми внесли провадження про цю справу, в рамках одного – розслідуємо, допитуємо всіх потерпілих. Ба більше, я на своїй фейсбук-сторінці дав інформацію з телефонами, де цивільні, яких піддавали тортурам, можуть звернутися до поліцейських, які працюють в районі. І вони приймуть заяву", – додав слідчий.

Криміналісти та слідчі вже оглянули місце події. Там вони знайшли пластикові стяжки та клапті тканини з плямами бурого кольору, схожими на кров.

"Вони називали це "воєнная комєндатура". Є ряд стільців і стяжки. За нашою інформацією і за свідченням людей, тут також допитували цивільних, яких утримували в камерах вище", – зауважив Болвінов.

Він підсумував, що людей дуже часто били. Правоохоронці мають підтверджену інформацію, що в цій в'язниці росіяни вбили одного цивільного. У дворі його тіло передали ритуальній службі та вивезли на кладовище.

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