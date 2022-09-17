Главный следователь полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что, наверное, эта тюрьма – самое страшное место в Балаклее во время ее оккупации, сообщает 24 канал. В маленьких камерах захватчики иногда удерживали по 15 человек.

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Оккупанты издевались над гражданскими

Болвинов рассказал, что россияне, когда отступали, оставили людей запертыми в камерах без воды и еды. Чтобы спастись, те выбили стекло. Самый мелкий задержанный вылез через окошко, открыл дверь и освободил других. В двух соседних камерах находились около 40 человек.

Они (оккупанты – 24 канал) запускали ток и пытали людей для того, чтобы узнать место расположения военных или корректировщика, или некоторых людей они считали предателями, поскольку брат или родственник служил в Вооруженных Силах Украины,

– добавил следователь.

Болвинов рассказал, что оккупанты также задерживали женщин. Полиции известно, что их там избивали.

"С туалетной бумагой, как объясняла одна женщина, у них были проблемы. Выдавали вместо туалетной бумаги маски для того, чтобы они удовлетворяли свои потребности. Одновременно до 8 женщин находилось (в камере – 24 канал)", – отметил следователь.

В одной из камер находилась учительница начальных классов, которую оккупанты схватили прямо на улице. Женщину удерживали примерно 13 суток, после чего ей стало плохо.

"Они вывели ее перед помещением, записали с ней информацию о том, что она поддерживает "русский мир", только после этого ей дали возможность выйти на подконтрольную Украине территорию", – добавил Болвинов.

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Некоторые люди пережили настоящую пытку

В тюрьме также находилось крыло, где работали сотрудники ФСБ. Туда людей приводили на допросы. Один из свидетелей, работник МВД, рассказал, что его трижды приводили "на стул" с одетым на голову мешком.

Он ничего не видел, подсоединяли провода к пальцам рук и запускали ток. Используя такой телеграф или телефон старый,

– отметил Болвинов.

Правоохранители нашли на полу провода, с помощью которых оккупанты пытали своих пленных. По словам бывшего заключенного, некоторые проходили через это 7 раз.

Кроме того, в этой комнате были отверстия от пуль. То есть захватчики могли стрелять поверх головы, чтобы запугать.

"Мы внесли производство об этом деле, в рамках одного – расследуем, допрашиваем всех потерпевших. Более того, я на своей фейсбук-странице дал информацию с телефонами, где гражданские, подвергшиеся пыткам, могут обратиться к полицейским, работающим в районе. И они примут заявление", – добавил следователь.

Криминалисты и следователи уже осмотрели место происшествия. Там они нашли пластиковые стяжки и лоскуты ткани с пятнами бурого цвета, похожими на кровь.

"Они называли это "военная комендатура". Есть ряд стульев и стяжки. По нашей информации и по свидетельству людей здесь также допрашивали гражданских, которых удерживали в камерах выше", – отметил Болвинов.

Он подытожил, что людей очень часто избивали. У правоохранителей есть подтвержденная информация, что в этой тюрьме россияне убили одного гражданского. Во дворе его тело было передано ритуальной службе и вывезено на кладбище.

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