Информация о том, что детей взяли в заложники, не соответствует действительности: они находятся в безопасности. Но, к сожалению, в ходе операции подозреваемый застрелил полицейскую.

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Что случилось

Экипаж патрульной полиции выехал на сообщение о совершении неизвестным мужчиной развратных действий на территории школы.

Прибыв по указанному адресу, полицейские приступили к осмотру прилегающей территории. Отдел коммуникации полиции Черновицкой области сообщил, что именно в это время злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей. В результате патрульная полицейская погибла, а ее напарник получил ранения. Вид оружия, из которого стреляли, пока не установили.

Местные СМИ сообщают, что погибшей полицейской было 22 года. Ее застрелили в упор в голову из автомата Калашникова.

Дети находятся в безопасности

Информация о том, что детей взяли в заложники, не соответствует действительности. Всех учеников забрали родные и теперь они находятся в безопасности.

Пока правоохранители пытаются поймать стрелка.

Продолжается специальная полицейская операция по задержанию стрелка. На месте находятся все профильные службы,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступник скрылся в многоэтажке недалеко от школы.