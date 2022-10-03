Стрельба произошла на улице Воробкевича во время задержания злоумышленника. Сообщается, что 22-летнюю полицейскую застрелили в упор в голову из автомата Калашникова.

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Погибшей полицейской было 22 года

Местные СМИ пишут, что около 27 школы идет операция по задержанию нападающего. Преступник скрылся в многоэтажке около школы.

Важно! В полиции Черновицкой области сообщили, что злоумышленник произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей.

В полиции подтвердили, что в результате стрельбы погибла патрульная полицейская, а ее напарник получил телесные повреждения.

Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, когда те приехали по вызову. Экипаж патрульной полиции получил сообщение о совершении неизвестным мужчиной развратных действий на территории школы.

В полиции рассказали, что сейчас идет специальная операция для задержания стрелка. Информация о том, что детей взяли в заложники, не соответствует действительности.

В полиции опровергли гибель детей