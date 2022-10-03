Ввечері 3 жовтня на вулиці Воробкевича підозрюваний у розбещенні неповнолітніх вистрілив у поліцейських. Одна поліцейська загинула, а її напарник поранений. Важливо, що чоловіків, який скоїв інцидент, не брав дітей у заручники.

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Серед дітей немає жертв під час стрілянини у Чернівцях

Факт про те, що стрілянина відбулась біля школи, порадив багато чуток. Користувачі мережі припустили, що зловмисник викрав дітей або стріляв у них. У Національній поліції Чернівецької області спростували це.

Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності. Учні навчального закладу перебувають у безпеці. Їх забрали рідні,

– заявили у правоохоронному органі.

Актуальна інформація щодо перестрілки біля школи

Повідомлення про інцидент з'явилися у місцевих засобах масової інформації близько 18:00. Згодом в Офісі Президента підтвердили цю інформацію. Заступник керівника ОП Кирило Тимлшенко заявив, що загинула жінка-поліцейська.

Пізніше медіа повідомили, що 22-річну співробітницю правоохоронних органів вбили впритул у голову. Офіційні державні структури поки не підтвердили цю інформацію.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. За попередньою інформацією, злочинець сховався у багатоповерхівці неподалік школи.

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