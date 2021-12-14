"Домашнее задание": Стефанчук дал прочитать депутатам список книг
Источник:фейсбук-страница Руслана Стефанчука
В Украине с 13 по 19 декабря стартовала первая общенациональная акция "Национальная неделя чтения". К ней присоединился глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и посоветовал книги депутатам.
Спикер сказал, что хочет приобщиться к популяризации книг. Он дал совет депутатам относительно того, как провести новогодне-рождественские праздники.
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"Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.
Что посоветовал спикер
Глава Верховной Рады составил список книг для депутатов. В него вошли:
- Григорий Сковорода "Лучшее";
- Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History);
- Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);
- Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
Стефанчук добавил, что в его список не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь все и так должны знать их наизусть. Он добавил, что на летние каникулы готовит расширенный список.
Как принять участие в национальной неделе чтенияПриобщиться может каждый желающий. Например, создать сообщение в соцсетях и порекомендовать украинские книги (переведенных или от украинских авторов), записаться в библиотеку. Также можно купить книжки в подарок и тоже рассказать об этом в соцсетях. В материалах следует использовать айдентику, которая есть здесь и здесь, или фото книг, а также хештеги акции #тижденьчитання и #знайдисвоюкнижку.
Полный текст публикации Руслана Стефанчука:
В день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочу приобщиться к популяризации книг, а также побудить всех к чтению еще чего-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ.
Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время.
В мой новогодний топ в этом году вошли:
Григорий Сковорода "Лучшее";
Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History);
Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");
Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);
Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
Конечно, можно и больше...
Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и взамен: какая книга пришлась вам по душе?
P.S. В мой перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь предвижу, что все и без этого должны уже знать их "на зубок".