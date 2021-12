"Домашнее задание": Стефанчук дал прочитать депутатам список книг

Спикер сказал, что хочет приобщиться к популяризации книг. Он дал совет депутатам относительно того, как провести новогодне-рождественские праздники.

К теме Сколько украинцев ежедневно читает книги и какова ситуация за рубежом

"Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Глава Верховной Рады составил список книг для депутатов. В него вошли:

Стефанчук добавил, что в его список не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь все и так должны знать их наизусть. Он добавил, что на летние каникулы готовит расширенный список.

Полный текст публикации Руслана Стефанчука:

В день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочу приобщиться к популяризации книг, а также побудить всех к чтению еще чего-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ.

Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время.

В мой новогодний топ в этом году вошли:

Григорий Сковорода "Лучшее";

Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History);

Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Конечно, можно и больше...

Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список. Также буду ждать рекомендаций и взамен: какая книга пришлась вам по душе?

P.S. В мой перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь предвижу, что все и без этого должны уже знать их "на зубок".