"Домашнее задание": Стефанчук дал прочитать депутатам список книг

В Украине с 13 по 19 декабря стартовала первая общенациональная акция "Национальная неделя чтения". К ней присоединился глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и посоветовал книги депутатам.

Спикер сказал, что хочет приобщиться к популяризации книг. Он дал совет депутатам относительно того, как провести новогодне-рождественские праздники.

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"Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" – рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Что посоветовал спикер

Глава Верховной Рады составил список книг для депутатов. В него вошли:

Григорий Сковорода "Лучшее";

Норман Дейвис "Европа. История" (Europe. A History);

Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Стефанчук добавил, что в его список не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, ведь все и так должны знать их наизусть. Он добавил, что на летние каникулы готовит расширенный список.

Как принять участие в национальной неделе чтения Приобщиться может каждый желающий. Например, создать сообщение в соцсетях и порекомендовать украинские книги (переведенных или от украинских авторов), записаться в библиотеку. Также можно купить книжки в подарок и тоже рассказать об этом в соцсетях. В материалах следует использовать айдентику, которая есть Приобщиться может каждый желающий. Например, создать сообщение в соцсетях и порекомендовать украинские книги (переведенных или от украинских авторов), записаться в библиотеку. Также можно купить книжки в подарок и тоже рассказать об этом в соцсетях. В материалах следует использовать айдентику, которая есть здесь здесь , или фото книг, а также хештеги акции #тижденьчитання и #знайдисвоюкнижку.