"Домашнє завдання": Стефанчук дав прочитати депутатам список книг

В Україні з 13 по 19 грудня стартувала перша загальнонаціональна акція "Національний тиждень читання". До неї долучився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та порадив книги депутатам.

Спікер сказав, що хоче долучитися до популяризації книг. Він дав пораду депутатам щодо того, як провести новорічно-різдвяні свята.

До теми Скільки українців щодня читає книги та яка ситуація за кордоном

"Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним "домашнім завданням" – рекомендую 5 книжок "від спікера", які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", – написав Стефанчук.

Що порадив спікер

Голова Верховної Ради склав список книг для депутатів. До нього увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще";

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Стефанчук додав, що до його списку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, адже всі й так повинні знати їх напам'ять. Він додав, що на літні канікули готує розширений список.

Як взяти участь у національному тижні читання Долучитися може кожен охочий. Наприклад, створити допис у соцмережах і порекомендувати українські книги (перекладених або від українських авторів), записатися у бібліотеку. Також можна купити книжки на подарунок і теж розповісти про це в соцмережах. У дописах слід використовувати айдентику, яка є Долучитися може кожен охочий. Наприклад, створити допис у соцмережах і порекомендувати українські книги (перекладених або від українських авторів), записатися у бібліотеку. Також можна купити книжки на подарунок і теж розповісти про це в соцмережах. У дописах слід використовувати айдентику, яка є тут тут , або фото книжок, а також гештеги акції #тижденьчитання і #знайдисвоюкнижку.