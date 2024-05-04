Захватчики разыскивают Юрия Галушко из Донецкой области. Тот сначала служил на оккупантов, а потом совершил над ними расправу. Теперь россияне плачутся, что "пригрели змею".

В сети пишут, что 4 мая, "российский" военный убил 6 побратимов и, прихватив оружие, убежал.

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"Герой" сопротивления

Отмечается, что 58 – летний Юрий Галушко – местный житель одного из оккупированных населенных пунктов в Донецкой области. Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии. Впрочем, конце февраля 2024 года он вышел после того, как подписал контракт с российской армией.

Во вражеских пабликах рассказывают, что Галушко взяли на службу из-за недостатка желающих россиян воевать против Украины. Его укомплектовали и "забросили в артиллерию во взвод управления, потому что уже старый".

И вот сегодня ночью младший сержант Галушко зашел как свой в роли радиотелефониста, поработал, дождался нужного момента и открыл огонь по оккупантам, которые уже спали.

Сообщается, что внезапно отправленные на концерт Кобзона шестеро россиян были командирами по управлению артиллерийского дивизиона из 70-й мотострелковой дивизии вс России.

Сделав свое дело, Галушко исчез где-то в районе Александровки.

Россияне плачутся об "измене" / Фото соцсети

Расстрелял своих после пьянки

Следует заметить, что в российской армии случаи, когда оккупанты убивают друг друга, совсем не новизна. Такие вещи у захватчиков случаются постоянно.

Так, к журналистам 24 Канала попали в руки документы, которые рассказывают об очередном таком инциденте в расположении 17 танкового полка. Тогда группа российских оккупантов устроила себе пьянку. Среди них был и ефрейтор Посметухов. В полночь Посметухов взял свой штатный автомат и пошел в блиндаж, где проживал командир 1 батальона 17 танкового полка подполковник Клюкин. Вместе с Клюкиным там проживал капитан Комаровский, к которому ефрейтор испытывал личную неприязнь. Солдат начал стучать в блиндаж. На стук пришел патрульный младший сержант Глазьев. Его первым Посметухов ликвидировал. После он ворвался в блиндаж, где расстрелял его жителей, которые в это время спали. Так, он убил подполковника Клюкина, капитана Трубина,

рядового Петриченко. Среди всех обитателей блиндажа, к большому огорчению Посметухова, выжил только капитан Комаровский.