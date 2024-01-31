Брони за налоги не будет: нардеп рассказал, как изменили законопроект о мобилизации

Кабмин внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. В сети распространялась информация о том, что может появиться возможность бронирования военнообязанных за уплату налогов от определенной суммы. Однако от такой инициативы отказались.

Об этом 24 Каналу заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, отметив, что тогда это будет неравное отношение к гражданам Украины. Он добавил, что стоит подумать об определенных мотивационных пакетах, находить дополнительные денежные выплаты и работать с партнерами насчёт учений за рубежом.

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"Несмотря на то, что есть четкий запрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Залужного о том, что надо менять и делать процесс мобилизации более эффективным, поэтому очень важно, чтобы мы это решение приняли. Несмотря на то, что популярным оно не будет при любых условиях", – сказал Юрчишин.

Какие изменения в обновленном документе

Наиболее мотивированные украинцы уже пошли защищать страну. Среди них есть погибшие и раненые. Им надо найти замену. Несмотря на то, что Россия вкладывает огромные информационные ресурсы, чтобы сорвать мобилизацию в Украине даже на этапе совершенствования процедур, которые сейчас существуют.

Нардеп отметил, что стоит ожидать информационных кампаний, направленных на то, что это якобы "неконституционный закон, который нарушает права человека".

О том, что говорилось с Министерством обороны и Вооруженными Силами, по факту, почти все учтено. Единственным остается вопрос ротации, демобилизации. Четких сроков этот законопроект пока не содержит,

– рассказал парламентарий.

Ярослав Юрчишин надеется, что они появятся в процессе доработки документа. Согласно новому законопроекту, людей с инвалидностью всех групп не будут призывать в армию.

Кроме того, четко прописаны технологические процессы. Все, чтобы была гарантия того, что украинцы получат информацию о том, что им нужно явиться в ТЦК. Также можно будет онлайн обновить о себе информацию в реестре военнообязанных.

"Есть определенные вещи, которые Министерство обороны совместно с Генштабом доработали. Есть вещи, которые еще будут дорабатываться. Здесь очень важно показать, что это действительно необходимо Вооруженным Силам", – подчеркнул народный депутат.

Что еще предлагают в новом законопроекте