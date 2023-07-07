В Турции работники отеля избили россиянина: его жена все снимала и ругалась

Драка произошла в турецком городе Алания на территории отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5. В ней приняли участие охранники, гражданин страны-агрессорки и собака.

Инцидент произошел в ночь на 6 июля. По предварительной информации, через несколько часов после распространения видео администрация гостиницы и россияне все уладили, передает 24 Канал.

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Что именно произошло в отеле

На кадрах видно, как трое турок пытаются скрутить россиянина, но тот сопротивляется. Один из них бьет гражданина России ногой в лицо, а затем наносит ему удары кулаками. Со временем к ним подбегает собака и начинает наскакивать и лаять на мужчин.

В это время женщина говорит, что это представители отеля, добавляет, что сейчас приедет полиция и нецензурно ругается. Все это происходит ночью на улице перед автобусом и воротами. Драку сняла жена этого россиянина.

Осторожно, на кадрах есть российская нецензурная лексика!

Драка с участием россиянина, турок и собаки: видео

Также в сети есть еще одно видео, которое тоже сделала эта россиянка. На кадрах она оскорбляет персонал и требует вызвать врача для ее мужа. Работник на рецепции игнорирует ее оскорбления, просит россиянку вести себя тише и пытается оформить семейную пару с двумя маленькими детьми. После этого россиянка начинает вести себя еще более нагло и решает еще громче ругаться при детях.

Предупреждаем, что на этих кадрах тоже есть российская нецензурная лексика!

Россиянка оскорбляет персонал: видео

Какая версия россиян

Впоследствии СМИ страны-агрессорки обнародовали версию россиян. Они утверждают, что в них будто кто-то бросался бутылками с балкона. Тогда граждане России пошли к рецепции, чтобы пожаловаться, но представители администрации их проигнорировали. А охранники якобы сказали, что "так россиянам и надо". Женщина после этого решила снять охранника, а тот якобы попытался забрать у нее смартфон.

После этого вмешался ее муж. Он будто бы схватил охранника за руку и оттолкнул его. Тогда на россиянина якобы напали еще двое его коллег, из-за чего тот после полученных телесных повреждений потерял сознание. А потом его супруга вызвала полицию, а правоохранители вызвали скорую помощь. Супруги планировали обращаться в посольство государства-террориста.

Как отреагировала администрация гостиницы

Пока официальная позиция отеля и версия его работников неизвестна. Однако обе стороны могли подписать соглашение. Ведь россиянка позже заявила, что инцидент полностью исчерпан.

С обеих сторон прозвучали извинения. Мы признали, что каждый из нас был по-своему не прав. Я могла своими действиями спровоцировать охрану гостиницы. Они со своей стороны тоже проявили некомпетентность. Мы решили пойти друг другу навстречу,

– сказала она.

По предварительной информации, гостиница могла компенсировать российским туристам расходы на обследование мужчины в клинике. Речь, вероятно, о двух чеках на общую сумму более 6 тысяч лир. А россияне не стали подавать заявление в полицию и другие органы.

Россияне часто наглеют за границей