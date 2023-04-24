Чтобы похвастаться, он выложил фотографии в одном из телеграм-каналов. Однако, как водится у россиян, испугался и удалил сообщения. Скриншоты опубликовали в телеграм-канале "out of context русские", пишет 24 Канал.
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К чему прибег россиянин в Канаде
Россиянин написал в телеграм-канале, что в канадском городе Виннипег нашел паспорт украинки, которая родом из Львова. Однако гражданин страны-террориста заявил, что не будет возвращать паспорт женщине.
Моя война,
– написал россиянин из Канады.
Странно, почему оккупант не возвращается в Россию и не гибнет на войне, если так поддерживает войну и грезит дурными поступками.
Россиянин написал, что нашел паспорт украинки / Скриншоты из телеграм-канала
Затем он пошел еще дальше и пообещал выложить ролик, в котором покажет, как сжег паспорт.
"Позже выложу ролик с "торжественным" сожжением вражеского документа", – написал россиянин.
Россиянин показал, как сжег паспорт украинки / Фото с "out of context россияне"
Далее в комментариях такие же поклонники "русского мира" начали писать, мол, чтобы был осторожным. Ведь "камеры", "двойная аутентификация".
Наконец россиянин испугался и удалил все сообщения.
Цинический и испуганный россиянин удалил сообщения о сжигании паспорта / Скриншоты из "out of context русские"
Пьяная россиянка в самолете заявила, что Россия напала на независимое государство
Пьяная россиянка Анастасия Степанян устроила своеобразную акцию протеста в самолете российской авиакомпании "Аэрофлот".
Она устроила истерику на борте самолета и заявила о "нападении на независимое государство". Также она кричала "Слава Украине" и "Героям Слава".
Истерика россиянки в самолете в России: смотрите видео
Стоит добавить, что перед этими заявлениями женщина пила алкоголь и даже какие-то лекарства. Летела жительница страны-агрессора из Бангкока в Москву.
После приземления в столице России Степанян арестовала полиция. После этого ей должны были выбрать меру пресечения. Подробнее о выходках россиянки – читайте здесь.