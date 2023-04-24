Чтобы похвастаться, он выложил фотографии в одном из телеграм-каналов. Однако, как водится у россиян, испугался и удалил сообщения. Скриншоты опубликовали в телеграм-канале "out of context русские", пишет 24 Канал.

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К чему прибег россиянин в Канаде

Россиянин написал в телеграм-канале, что в канадском городе Виннипег нашел паспорт украинки, которая родом из Львова. Однако гражданин страны-террориста заявил, что не будет возвращать паспорт женщине.

Моя война,

– написал россиянин из Канады.

Странно, почему оккупант не возвращается в Россию и не гибнет на войне, если так поддерживает войну и грезит дурными поступками.



Россиянин написал, что нашел паспорт украинки / Скриншоты из телеграм-канала

Затем он пошел еще дальше и пообещал выложить ролик, в котором покажет, как сжег паспорт.

"Позже выложу ролик с "торжественным" сожжением вражеского документа", – написал россиянин.

Россиянин показал, как сжег паспорт украинки / Фото с "out of context россияне"

Далее в комментариях такие же поклонники "русского мира" начали писать, мол, чтобы был осторожным. Ведь "камеры", "двойная аутентификация".

Наконец россиянин испугался и удалил все сообщения.

Цинический и испуганный россиянин удалил сообщения о сжигании паспорта / Скриншоты из "out of context русские"

Обратите внимание! Литва запретила россиянам покупать жилые и нежилые объекты до 2024 года. В парламенте Литвы объяснили, что это решение обусловлено рисками для национальной безопасности страны.

Пьяная россиянка в самолете заявила, что Россия напала на независимое государство

Пьяная россиянка Анастасия Степанян устроила своеобразную акцию протеста в самолете российской авиакомпании "Аэрофлот".

Она устроила истерику на борте самолета и заявила о "нападении на независимое государство". Также она кричала "Слава Украине" и "Героям Слава".

Истерика россиянки в самолете в России: смотрите видео

Стоит добавить, что перед этими заявлениями женщина пила алкоголь и даже какие-то лекарства. Летела жительница страны-агрессора из Бангкока в Москву.

После приземления в столице России Степанян арестовала полиция. После этого ей должны были выбрать меру пресечения. Подробнее о выходках россиянки – читайте здесь.