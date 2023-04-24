Щоб похизуватись, він виклав фотографії в одному з телеграм-каналів. Проте, як заведено у росіян, перелякався та видалив дописи. Скриншоти допису опублікували в телеграм-каналі

"out of context росіяни", пише 24 Канал.

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До чого вдався росіянин у Канаді

Росіянин написав у телеграм-каналів, що у канадському місті Вінніпеґ знайшов паспорт українки, яка родом зі Львова. Проте громадянин країни-терориста заявив, що не буде повертати паспорт жінці.

Моя війна,

– написав росіянин з Канади.

Дивно, чому окупант не повертається в Росію та не йде гинути на війні, якщо так підтримує війну та марить поганими вчинками.



Росіянин написав, що знайшов паспорт українки / Скриншоти з телеграм-каналу

Далі він пішов ще далі та пообіцяв викласти ролик, у якому покаже, як спалив паспорт.

"Пізніше викладу ролик з "урочистим" спаленням ворожого документа", – написав росіянин.

Росіянин показав, як спалив паспорт українки / Фото з "out of context росіяни"

Далі в коментарях такі ж прихильники "русского мира" почали писати, мовляв, щоб був обережним. Адже ж "камери", "подвійна аутентифікація".

Врешті росіянин злякався та видалив всі дописи.

Цинічний та переляканий росіянин видалив дописи про спалювання паспорта / Скриншоти з "out of context росіяни"

Зверніть увагу! Литва заборонила росіянам купувати житлові та нежитлові об'єкти до 2024 року. У парламенті Литви пояснили, що це рішення зумовлене ризиками для національної безпеки країни.

П'яна росіянка в літаку заявила, що Росія напала на незалежну державу

П'яна росіянка Анастасія Степанян влаштувала своєрідну акцію протесту в літаку російської авіакомпанії "Аерофлот".

Вона влаштувала істерику на борту літака та заявила про "напад на незалежну державу". Також вона кричала "Слава Україні" та "Героям Слава".

Істерика росіянки в літаку в Росії: дивіться відео

Варто додати, що перед цими заявами жінка пила алкоголь та навіть якісь ліки. Летіла мешканка країни-агресора з Бангкока в Москву.

Вже після приземлення у столиці Росії Степанян арештувала поліція. Після цього їй мали обрати запобіжний захід. Детальніше про вибрики росіянки – читайте тут.