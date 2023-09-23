В центре Франковска произошла массовая драка: пришлось вмешаться полиции
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковске произошла массовая драка. Правоохранителям пришлось разнимать мужчин. Наиболее активных участников конфликта доставили в участок.
Правоохранителей на место происшествия вызвали небезразличные граждане. Причина конфликта между мужчинами пока неизвестна.
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Что известно о драке в Ивано-Франковске
Вечером 22 сентября в центре города произошла массовая драка. Как только на линию 102 поступило сообщение о стычке, наряды полиции оперативно прибыли на место происшествия.
Драка в центре Франковска: смотрите видео
Полицейские прекратили потасовку и наиболее активных участников конфликта доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции для установления анкетных данных и выяснения обстоятельств. После проведения первоочередной проверки их действиям предоставят правовую квалификацию.
В Киеве тоже "весело". На днях в столице произошел довольно необычный инцидент. Двое мужчин решили угнать авто, пока его водитель общался с полицией.
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- Все началось с ДТП – дорогу не поделили транспортные средства Volkswagen Caddy и Skoda Fabia. Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, поскольку не смог остановиться сразу после столкновения. Во время общения с участниками происшествия стражи порядка услышали, как автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами.
- Правоохранители догнали автомобиль и оказалось, что в салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля сообщил, что видит этих лиц впервые.
- Патрульные задержали обоих мужчин и составили на гражданина, который находился за рулем протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения и постановление за "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов".
- Кроме того, инспекторы обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda. Относительно последнего правоохранители также составили протокол "управления транспортным средством в состоянии опьянения".
- Но "Санта-Барбара" на этом не закончилась, поскольку виновником совершения ДТП оказался трезвый водитель Volkswagen. На него составили протокол за нарушение ПДД. Дальнейшим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.