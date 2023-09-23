В центре Франковска произошла массовая драка: пришлось вмешаться полиции

В Ивано-Франковске произошла массовая драка. Правоохранителям пришлось разнимать мужчин. Наиболее активных участников конфликта доставили в участок.

Правоохранителей на место происшествия вызвали небезразличные граждане. Причина конфликта между мужчинами пока неизвестна.

Смотрите также Умерла от тяжелых травм в больнице: в Киеве мужчина изнасиловал знакомую

Что известно о драке в Ивано-Франковске

Вечером 22 сентября в центре города произошла массовая драка. Как только на линию 102 поступило сообщение о стычке, наряды полиции оперативно прибыли на место происшествия.

Драка в центре Франковска: смотрите видео

Полицейские прекратили потасовку и наиболее активных участников конфликта доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции для установления анкетных данных и выяснения обстоятельств. После проведения первоочередной проверки их действиям предоставят правовую квалификацию.

В Киеве тоже "весело". На днях в столице произошел довольно необычный инцидент. Двое мужчин решили угнать авто, пока его водитель общался с полицией.

В Киеве пьяные мужчины вообразили себя героями GTA