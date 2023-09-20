Ожидаемо, что нарушители оказались пьяными. Правоохранители их задержали.

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Пьяные мужчины пытались украсть авто

Около полуночи на линию 112 поступило сообщение о ДТП на улице Большой Васильковской. Прибывшие на место вызова инспекторы выяснили, что дорогу не поделили транспортные средства Volkswagen Caddy и Skoda Fabia.

Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, поскольку не смог остановиться сразу после столкновения. Во время общения с участниками происшествия стражи порядка услышали, как автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами.

– рассказали в полиции.

Не теряя времени, правоохранители бросились догонять автомобиль. Его остановили за несколько кварталов.

"В салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля сообщил, что видит этих людей впервые", – добавили патрульные.

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Нарушителей задержали

Патрульные задержали обоих мужчин и составили на находящегося за рулем гражданина:

протокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра",

постановление за "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов".

Кроме того, инспекторы обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda. Относительно последнего правоохранители также составили протокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения".

В итоге виновным в совершении ДТП оказался водитель Volkswagen. На него составили протокол за нарушение ПДД. Дальнейшим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.

Обратите внимание! За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителя могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч гривен и лишить прав на год или даже больше.