Ожидаемо, что нарушители оказались пьяными. Правоохранители их задержали.
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Пьяные мужчины пытались украсть авто
Около полуночи на линию 112 поступило сообщение о ДТП на улице Большой Васильковской. Прибывшие на место вызова инспекторы выяснили, что дорогу не поделили транспортные средства Volkswagen Caddy и Skoda Fabia.
Последний стоял на некотором расстоянии от места ДТП, поскольку не смог остановиться сразу после столкновения. Во время общения с участниками происшествия стражи порядка услышали, как автомобиль Skoda внезапно завелся и начал движение, однако водитель находился рядом с инспекторами.
– рассказали в полиции.
Не теряя времени, правоохранители бросились догонять автомобиль. Его остановили за несколько кварталов.
"В салоне находились двое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. А владелец автомобиля сообщил, что видит этих людей впервые", – добавили патрульные.
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Нарушителей задержали
Патрульные задержали обоих мужчин и составили на находящегося за рулем гражданина:
- протокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра",
- постановление за "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов".
Кроме того, инспекторы обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda. Относительно последнего правоохранители также составили протокол за "управление транспортным средством в состоянии опьянения".
В итоге виновным в совершении ДТП оказался водитель Volkswagen. На него составили протокол за нарушение ПДД. Дальнейшим выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением правовой квалификации действиям задержанных будут заниматься следователи.