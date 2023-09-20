Очікувано, порушники виявилися п'яними. Правоохоронці їх затримали.

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П'яні чоловіки намагалися вкрасти авто

Близько опівночі на лінію 112 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Великій Васильківській. Прибувши на місце виклику, інспектори з'ясували, що дорогу не поділили транспортні засоби Volkswagen Caddy та Skoda Fabia.

Останній стояв на деякій відстані від місця ДТП, оскільки не зміг зупинитися одразу після зіткнення. Під час спілкування з учасниками події охоронці порядку почули, як автомобіль Skoda раптово завівся та розпочав рух, однак водій перебував поряд з інспекторами,

– розповіли у поліції.

Не гаючи часу, правоохоронці кинулися наздоганяти автомобіль. Його зупинили за декілька кварталів.

"В салоні перебували двоє невідомих з ознаками алкогольного сп'яніння. А власник автівки повідомив, що бачить цих осіб вперше", – додали патрульні.

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Порушників затримали

Патрульні затримали обох чоловіків та склали на громадянина, що перебував за кермом:

протокол за "керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду",

постанову за "керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів".

Окрім того, інспектори виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda. Щодо останнього правоохоронці також склали протокол за "керування транспортним засобом у стані сп'яніння".

У підсумку, винним у скоєнні ДТП виявився водій Volkswagen. На нього склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Подальшим з'ясуванням обставин події та наданням правової кваліфікації діям затриманих займатимуться слідчі.

Зверніть увагу! За керування автівкою в стані сп'яніння порушника можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч гривень та позбавити прав на рік або навіть більше.