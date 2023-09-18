Дівчинка отримала серйозні травми. Інцидент стався 17 вересня у польському місті Ґнєзно.

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Як виявилося, чоловік, який п'яним сів за кермо та травмував дочку, немає посвідчення водія.

За попередніми даними, нетверезий громадянин України, який не має водійських прав, під час спроби перепаркувати автомобіль збив свою 15-місячну дитину, яка раптово опинилася позаду його автомобіля,

– розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та взяли аналізу крові для подальшого дослідження. Під час перевірки з'ясували, що на момент інциденту у батька дитини рівень алкоголю в крові становив понад два проміле.

Дівчинку швидко доправили до лікарні в Познані санітарною авіацією. Згодом стало відомо, що дитина перебуває у важкому стані.

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