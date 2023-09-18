Инцидент произошел около 08:00 18 сентября на улице Макарова. Видео с наглым таксистом также было опубликовано в сети.

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У водителя были признаки опьянения

В сети опубликовали кадры, на которых водитель чуть не сбил пешеходов на переходе в Днепре. Когда люди начали возмущенно кричать таксисту, тот бросил автомобиль посреди дороги и выбежал к пешеходам. Как оказалось, мужчина использовал газовый баллончик и скрылся с места событий.

Водитель чуть не сбил пешеходов в Днепре: смотрите видео

В патрульной полиции Днепропетровской области сразу отреагировали на произошедшее. Водителя оперативно обнаружили и остановили. При общении с таксистом правоохранители у него заметили признаки опьянения и предложили пройти медосмотр в медицинском учреждении в установленном законом порядке. Водитель согласился на экспертизу, результаты которой должны прийти в течение 10 дней.



Автомобиль правонарушителя, едва не сбивший людей / Фото патрульной полиции



Водителя доставили в отделение полиции / Фото патрульной полиции

Также на водителя составили постановление за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции, где гражданина привлекли к административной ответственности по статье 173 "Мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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