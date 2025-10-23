Воздушные силы прокомментировали заявление Стерненко о запрете дронов-перехватчиков

В четверг, 23 октября, российский разведывательный беспилотник заметили возле Одессы. Позже волонтер Сергей Стерненко заявил, что украинским военным якобы запрещают получать дроны-перехватчики в качестве помощи и сбивать ими вражеские цели.

В конце концов, появился официальный ответ. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Запрещают ли помощь в виде дронов-перехватчиков?

Воздушные силы ВСУ ответили за заявление Стерненко. По словам командования, ПВО юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских воздушных целей.

Информация о неиспользовании БпЛА-перехватчиков на Одесском направлении и запретов получать помощь от волонтеров не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что открыты к сотрудничеству.

Какова ситуация с дронами-перехватчиками в Украине?