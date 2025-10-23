Воздушные силы прокомментировали заявление Стерненко о запрете дронов-перехватчиков
- Воздушные силы ВСУ опровергли заявления о запрете на использование дронов-перехватчиков на Одесском направлении.
- Командование открыто к сотрудничеству с волонтерами.
В четверг, 23 октября, российский разведывательный беспилотник заметили возле Одессы. Позже волонтер Сергей Стерненко заявил, что украинским военным якобы запрещают получать дроны-перехватчики в качестве помощи и сбивать ими вражеские цели.
В конце концов, появился официальный ответ. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Запрещают ли помощь в виде дронов-перехватчиков?
Воздушные силы ВСУ ответили за заявление Стерненко. По словам командования, ПВО юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских воздушных целей.
Информация о неиспользовании БпЛА-перехватчиков на Одесском направлении и запретов получать помощь от волонтеров не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отметили, что открыты к сотрудничеству.
Какова ситуация с дронами-перехватчиками в Украине?
В июле 2025 года Украина подписала меморандум о сотрудничестве с американской компанией Swift Beat по совместному производству беспилотников, прежде всего дронов-перехватчиков. Речь шла о получении сотни тысяч беспилотных систем различных типов уже до конца 2025 года, с последующим наращиванием объемов в 2026 году.
Кроме того, параллельно разворачивается наращивание мощностей отечественной индустрии. Зеленский поставил производителям задачу – обеспечить способность в нужный момент применять минимум 1000 дронов-перехватчиков в сутки.
К слову, в Украине уже действует первая в мире фактически "дроновая ПВО". Только за март – апрель 2025 года бригада Nemesis уничтожила 60 "Шахедов" с помощью экспериментальных украинских перехватчиков.