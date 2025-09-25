Второй раз за неделю в воздушном пространстве в Дании заметили неизвестные дроны. Страна остановила рейсы в аэропорту Ольборга, однако это не единственный объект, над которым летали беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и датские СМИ.

Что известно о дронах над аэропортами Дании?

В ночь на 25 сентября в Дании снова заметили неизвестные дроны – на этот раз вблизи аэропорта Ольборг. Страна закрыла воздушное пространство над объектом и приостановила все входящие и исходящие рейсы.

В полиции рассказали, что беспилотники действовали по подобной схеме, как и несколько дней назад, когда пришлось приостановить работу аэропорта Копенгагена. Известно, что дроны точно не коммерческие и не частные. Они пробыли в воздушном пространстве около 3 часов. Налет длился с 21:44 до 00:54 по местному времени.

Важно! Аэропорт Ольборг используется как для коммерческих, так и для военных рейсов, поэтому его остановка непосредственно повлияла на Вооруженные силы Швеции. Военные помогают правоохранителям в расследовании, однако от комментариев отказались.

Полиция Северной Ютландии заявила, что не может уточнить тип дронов или ответить, те ли это БПЛА, что летали над аэропортом Копенгагена несколько дней назад.

Слишком рано говорить о цели использования дронов и кто за этим стоит,

– указал представитель полиции.

Все попытки уничтожить дроны были безуспешными, операторов задержать не удалось. Представитель аэропорта отказался комментировать количество беспилотников, однако в полиции заявили, что их было "несколько".

Запрет на входные и выходные рейсы действовал в аэропорту Ольборга до 2:00 по местному времени.

Кроме этого, беспилотники заметили вблизи аэропортов Эсбьерг и Сеннерборг и на военной базе Скридструп, где размещены датские истребители F-16 и F-35.

Где фиксировали неизвестные дроны / Фото DR

Главный комиссар полиции Торкильд Фоуде, в комментарии датскому телеканалу TV 2 заявлял о намерении поднять национальный уровень готовности с самого низкого (информационного) до оперативного, однако до этого не дошло.

Что известно о предыдущем инциденте?