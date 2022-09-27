В российской Балашихе взяли под охрану школу после сообщения "друга ижевского стрелка"
В сети появилось сообщение "друга ижевская стрелка". Он заявил, что готовит следующий приступ.
Сегодня утром заместитель директора школы №14 в Балашихе получил в телеграмме сообщение от незнакомца. Он представился другом Артема Казанцева, устроившего стрельбу в Ижевске. Об этом сообщают российские СМИ.
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"Друг" стрелка угрожает школе в Балашихе
Неизвестный, представившийся другом Артема Казанцева, заявил, что теперь жертв будет больше, ведь в учебном заведении якобы заложено 6 килограммов тротила.
В подтверждение своих слов неизвестный прикрепил фотографии с гранатой, автоматом и взрывчаткой. В то же время он предупредил, что "ГКУ готова на все ради ваших трупов".
Полиция взяла под охрану школуВ сообщении неизвестного говорилось, что руководство имеет 25 минут на обезвреживание "шалостей". После этого педагоги вызвали пожарных и полицейских. Ничего подозрительного они не нашли, но до конца учебного дня решили охранять школу
Напомним, 26 сентября мужчина устроил стрельбу в школе Ижевска №88. 17 человек погибли, из них 11 детей и 6 взрослых. Также ранения получили 23 человека, из которых 21 ребенок. Все находятся в больницах города с ранениями разной степени тяжести.
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