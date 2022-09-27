В российской Балашихе взяли под охрану школу после сообщения "друга ижевского стрелка"

В сети появилось сообщение "друга ижевская стрелка". Он заявил, что готовит следующий приступ.

Сегодня утром заместитель директора школы №14 в Балашихе получил в телеграмме сообщение от незнакомца. Он представился другом Артема Казанцева, устроившего стрельбу в Ижевске. Об этом сообщают российские СМИ.

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"Друг" стрелка угрожает школе в Балашихе

Неизвестный, представившийся другом Артема Казанцева, заявил, что теперь жертв будет больше, ведь в учебном заведении якобы заложено 6 килограммов тротила.

В подтверждение своих слов неизвестный прикрепил фотографии с гранатой, автоматом и взрывчаткой. В то же время он предупредил, что "ГКУ готова на все ради ваших трупов".

Полиция взяла под охрану школу

В сообщении неизвестного говорилось, что руководство имеет 25 минут на обезвреживание "шалостей". После этого педагоги вызвали пожарных и полицейских. Ничего подозрительного они не нашли, но до конца учебного дня решили охранять школу

Напомним, 26 сентября мужчина устроил стрельбу в школе Ижевска №88. 17 человек погибли, из них 11 детей и 6 взрослых. Также ранения получили 23 человека, из которых 21 ребенок. Все находятся в больницах города с ранениями разной степени тяжести.

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