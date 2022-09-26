Нападающий убил охранника , прошел дальше и начал стрелять по детям. Проникший в школу преступник застрелился. Об этом сообщают РосСМИ.

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Число погибших возросло

Число погибших из-за стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей.

Ранения получили 21 человек, среди них 14 детей.

Очевидцы рассказали о стрельбе

В сети очевидцы стрельбы рассказали, что в школе происходит "полный пиз*ец" и в здании много крови.

Там такой пиз*ец. Давай я попаду домой и расскажу все? Здесь вообще не смешно. Мы бежали по всей школе, нас эвакуировали, там повсюду кровь, выносили умерших детей или просто раненых. Охранник сдох, нас не выпускают из детсада, я не знаю, что делать,

– рассказала одна из школьниц.

Стрельба в школе Ижевска: все, что известно

По предварительной информации, стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде во время урока. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.

В МВД заявили, что злоумышленник покончил с собой. Также погиб охранник. Один из учеников выпрыгнул в окно. Директор школы успела скрыться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

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