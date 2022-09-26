Стрелял, потому что хотел домой, а не на войну

На видео с места происшествия видно, что после выстрела все присутствовавшие в военкомате начали бежать. А военком получил ранения, пишет 24 канал.

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Российские телеграммы-каналы пишут, что стрелка должны были мобилизовать 26 сентября. Поэтому он и прибег к крайностям – открыл огонь по военному Усть-Илимска Александру Елисееву. При этом он сказал: "Сейчас мы все поедем домой". Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что нападавший выстрелил в него 6 раз.

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Кстати, женщина, снимавшая на видео госпитализацию елисеева, иронически заметила: "Один, два, три и умер". Похоже, что ранение военкома никого не огорчило.

В мэрии заявили, что стрелка уже задержали. Им оказался 25-летний местный житель руслан зинин. На видео по задержанию нападающий рассказал, что нигде не работает. Однако становиться "пушечным мясом" очевидно тоже не хочет.

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Очевидцы рассказали, что в военкомате не было металлоискателя. Документы у зинина тоже никто не проверял.

Посмотрели на повестку, в журнале черканули и проходи. Оружие у него было, как из "Брата-2", очень похоже, типа обрез самодельный,

– рассказали свидетели стрельбы.

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