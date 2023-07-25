ДТП на блокпосте в Киеве: полиция показала момент наезда на военных

В Киеве водитель легковушки на высокой скорости сбил нацгвардейцев на блокпосте. В результате аварии один военнослужащий погиб.

Другой военный госпитализирован в больницу. В полиции показали момент смертельного ДТП.

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В результате аварии погиб нацгвардеец

23-летний водитель на высокой скорости наехал на двоих военнослужащих, несших службу на блокпосте. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых был военный территориального центра комплектования.

Момент смертельного ДТП на блокпосте в Киеве: смотрите видео

Что известно о смертельном ДТП на блокпосте

Смертельная авария с участием автомобиля "Фольксваген" произошла на блокпосте вблизи станции метро "Святошин".

Погибшему нацгвардейцу было 49 лет. Он погиб на месте от полученных травм. Его 26-летнего сослуживца с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.



Смертельная авария на блокпосте в Киеве / Фото полиция

Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте.

Водителя "Фольксвагена", которого задержали, проверили на состояние опьянения и не обнаружили алкоголя в его организме. Дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.



В Киеве на блокпосте произошла смертельная авария / Фото полиция

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Киеве судья на блокпосте сбил насмерть нацгвардейца

Похожая авария произошла в Киеве 25 мая, когда судья Алексей Тандыр насмерть сбил бойца Нацгвардии.

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Тандыр уверял, что якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако в Государственном бюро расследований сообщили, что одна из судебно психологических экспертиз подтвердила, что он находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Скорость движения автомобиля к моменту аварии составляла более 100 километров в час.

17 июля Тандыру продлили меру пресечения – содержание под стражей. Судья не имеет права вносить залог как альтернативу мере пресечения.