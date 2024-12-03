Единственный ребенок, которого ждали 15 лет: новые подробности "мажорного" ДТП в Днепре

Трагическое ДТП, в котором погибла 10-летняя Милана, стало невосполнимой утратой для ее родителей. Девочка была единственным и долгожданным ребенком в семье, рождения которого они ждали 15 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua. Журналисты пообщались с родственницей погибшей 10-летней Миланы – Ольгой Король.

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По словам родственницы, Милана была творческим ребенком: любила танцы, рисовала и брала пример со своей мамы. Девочка искренне ждала каждого возвращения отца, который с 2022 года защищает Украину. Ей должно было исполниться 11 лет в январе.

"Милана была очень долгожданным ребенком. Они ждали этого ребенка в течение 15 лет, это было единственное их дитя. Когда Милана родилась, то это было для них огромным счастьем", – рассказывает Ольга.

Детали трагедии

По информации, в момент аварии Милану везли домой ее родственники. В машине находились родной брат ее матери, его жена, двое дочерей и сама Милана. К сожалению, девочка погибла на месте.

Еще двое детей, которые были в машине, получили серьезные травмы. Одна из них в стабильном состоянии, а вторая находится в критическом состоянии со сложными переломами и сильным сотрясением мозга. Родители детей также получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице.

Противоречия в следствии

Семья погибшей выразила возмущение относительно действий правоохранителей. По словам родственников, в деле есть немало противоречий. Сначала сообщали об одном водителе, потом - о другом. Также были заявления о том, что камеры видеонаблюдения не работали, хотя после огласки появилось видео с места ДТП.

"Складывается впечатление, что настоящего виновника хотят прикрыть", - заявила Ольга Король.

Она также отметила, что, вероятно, водитель, причастен к трагедии, ранее попадал в похожие ситуации.

Семья требует справедливости

Родные Миланы призывают к строжайшему наказанию для виновника трагедии. Они считают, что все, кто причастен к возможному сокрытию фактов по делу, должны понести ответственность.

Эта трагедия - не только боль одной семьи, но и очередное напоминание о необходимости неотвратимости наказания для тех, кто пренебрегает правилами и ставит под угрозу человеческие жизни.