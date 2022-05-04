26 погибших и 12 пострадавших: все, что известно о масштабном ДТП на Ровненщине
В Ровненской области вечером 3 мая произошло жуткое ДТП. Все, что известно о масштабной аварии, читайте дальше.
Трагедия произошла около 19:20 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Сытное. О жертвах и обстоятельства ДТП со ссылкой на данные полиции пишет 24 канал.
Важно Смертельная авария в Ровненской области: в полиции подтвердили гибель 26 человек
Как столкнулись автомобили
По информации полиции, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Водитель решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с бензовозом. Далее бензовоз также попал на встречную и вьехал в пассажирский автобус Setra. После этого, автомобили вспыхнули.
Поэтому участок дороги со стороны Ровно и Львова перекрыли. Патрульная полиция организовала для водителей объезд.
Почти полсотни спасателей тушили пожар
На тушение пожара выехали 44 спасателя и 7 единиц техники. Уже в 22:30 глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что огонь локализировали.
Смотрите видео тушения пожара после ДТП:
После столкновения машины вспыхнули
На фото с места происшествия видно, что после пожара от автобуса остался металлический каркас.
Все, что осталось от автобуса / "Ровненские новости"
Автобус ехал в Польшу
В пассажирском автобусе находились 35 пассажиров и один водитель. По предварительным данным, транспорт курсировал по маршруту "Харьков – Згожелец". Все пассажиры ехали из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
Самому молодому пассажиру было 17 лет, 12 мая он должен был отмечать свое совершеннолетие, однако, к сожалению, погиб в аварии. Все остальные были в возрасте до 69 лет.
Что известно о жертвах и пострадавших
- водитель Mercedes-Benz Vito погиб;
- водитель автобуса погиб;
- также жертвами стали 24 пассажира, которые ехали в Польшу;
- еще 11 пассажиров пострадали;
- водитель бензовоза пострадал.
Личность водителя микроавтобуса до сих пор не установили. Также не удалось установить анкетные данные 3 пассажиров.
В ДТП в Ровненской области погибли 26 человек
На место происшествия выехали 7 автомобилей скорой помощи. Пострадавших увезли в больницы в Дубно и Радивилове. Сначала было известно о 16 жертвах.
Заметим, что 2 людям чудом удалось спастись. Так, второй водитель автобуса должен был подсесть во Львове, а еще один пассажир – в Бродах. Поэтому они не попали в страшную аварию, которая произошла с их автобусом.
Последствия смертельного ДТП
На ДТП отреагировал президент
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский упомянул о масштабной аварии. Он назвал ее трагедией и выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в ДТП.
Сегодня есть еще одна трагическая новость. В Ровненской области произошла ужасная дорожно-транспортная авария. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. На сегодня уже 17 погибших, но жертв может быть больше,
– сказал глава государства.
Также он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП.
К теме смотрите обращение Владимира Зеленского: видео