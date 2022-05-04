Такое большое количество жертв уже подтвердили правоохранители. Среди погибших есть 2 водителя – автобуса и микроавтобуса – и 24 пассажира.
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Новые детали о жутком ДТП
- Аварию вызвал водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito. Он обгонял другой автомобиль, поэтому выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.
- Далее уже бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Setra. От ударов вспыхнул пожар.
- Личность погибшего водителя микроавтобуса еще не установили.
- Автобус Setra направлялся в Польшу. В нем находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в Бродах, второй водитель – во Львове.
- Личности 3 погибших до сих пор не установили.
- Среди пострадавших 12 человек: 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза.
- Все пассажиры были в возрасте от 17 – 69 лет.
- Участники ДТП – из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
26 человек погибли в масштабном ДТП в Ровненской области
Личности трех погибших еще устанавливают