Таку велику кількість жертв вже підтвердили правоохоронці. Серед загиблих є 2 водії – автобуса і мікроавтобуса – та 24 пасажири.
До теми Пожежу на місці моторошної ДТП на Рівненщині вже загасили: що відомо про наслідки
Нові деталі про моторошну ДТП
- Аварію спричинив водій автомобіля Mercedes-Benz Vito. Він обганяв автомобіль, тому виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом.
- Далі вже бензовоз виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом Setra. Від ударів спалахнула пожежа.
- Особу загиблого водія мікроавтобуса ще не встановили.
- Автобус прямував до Польщі. У ньому перебували 34 пасажири та один водій. З'ясувалося, що ще один пасажир мав сідати у Бродах, а другий водій – у Львові.
- Особи 3 загиблих досі не встановили.
- Серед постраждалих є 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу.
- Усі пасажири були віком від 17 – 69 років.
- Учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.
26 людей загинули у масштабній ДТП на Рівненщині
Особи трьох загиблих ще встановлюють