Таку велику кількість жертв вже підтвердили правоохоронці. Серед загиблих є 2 водії – автобуса і мікроавтобуса – та 24 пасажири.

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Нові деталі про моторошну ДТП

Аварію спричинив водій автомобіля Mercedes-Benz Vito. Він обганяв автомобіль, тому виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом.

Далі вже бензовоз виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом Setra. Від ударів спалахнула пожежа.

Особу загиблого водія мікроавтобуса ще не встановили.

Автобус прямував до Польщі. У ньому перебували 34 пасажири та один водій. З'ясувалося, що ще один пасажир мав сідати у Бродах, а другий водій – у Львові.

Особи 3 загиблих досі не встановили.

Серед постраждалих є 12 осіб: 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу.

Усі пасажири були віком від 17 – 69 років.

Учасники ДТП – із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.



26 людей загинули у масштабній ДТП на Рівненщині



Особи трьох загиблих ще встановлюють