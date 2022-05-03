О том, что спасателям удалось локализовать возгорание, в половине 11 вечера сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он добавил, что сейчас еще точное количество погибших устанавливается.

Это происшествие На Ровненщине столкнулись автобус с пассажирами и бензовоз: 16 погибших и десяток травмированных

Стало известно, по какому рейсу курсировал автобус

К тушению пожара привлекли сразу 44 спасателей и 7 единиц пожарной техники. Также прибыли 7 автомобилей скорой помощи, которые забрали пострадавших.

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В общей сложности получили ранения еще 12 человек. Семь из этих людей отвезли в больницу в Дубно, а остальных – в Радивилов. На место также прибыли правоохранители, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Место происшествия исследуют криминалисты.

Сейчас уже известно, что вероятнее всего в ДТП попал автобус, курсировавший по маршруту "Харьков – Згожелец". Однако эту информацию еще уточняют.