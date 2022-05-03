Авария произошла на трассе Киев – Чоп вечером 3 мая. По предварительной информации, речь идет о 16 погибших, точное количество раненых неизвестно.

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В полиции подтвердили факт масштабной аварии

Бензовоз и пассажирский автобус не разминулись возле села Сытное Дубенского района. Уже после столкновения оба транспортных средства загорелись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начальник полиции и местные правоохранители. В настоящее время движение по автодороге Киев – Чоп временно перекрыто полностью. Водителям советуют внимательно следить за обновлением информации.

Смотрите фото с места жуткой аварии / Фото Нацполиции