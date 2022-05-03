Аварія сталась на трасі Київ – Чоп ввечері 3 травня. За попередньою інформацією, мовиться про 16 загиблих, точна кількість поранених наразі невідома, попередньо їх – шестеро.

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У поліції підтвердили факт масштабної аварії

Бензовоз та пасажирський автобус не розминулись біля села Ситне Дубенського району. Вже після зіткнення обидва транспортні засоби загорілись.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, начальник поліції та місцеві правоохоронці. Наразі рух автодорогою Київ – Чоп тимчасово перекрито повністю. Водіям радять уважно стежити за оновленням інформації.

Дивіться фото з місця моторошної аварії / Фото Нацполіції