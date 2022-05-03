Застава становила майже 50 тисяч гривень. Інформацію підтвердила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

До теми У Тернополі автомобіль в'їхав в Архикатедральний Собор і розтрощив плащаницю

Водійка, яка в'їхала в Катедру в Тернополі, вийшла з-під варти

За словами Гурецької, попри те, що жінка вийшла з-під варти, вона й надалі має з'являтись на допити. На період розслідування Скрабут-Яворська здала свій паспорт.

Тримання під вартою – це був запобіжний захід на два місяці, який обрав Тернопільський міськрайонний суд. Через 60 днів його мають або продовжити, або почати розгляд справи,

– каже суддя-спікерка Анна Мостецька.

Адвокат підозрюваної Володимир Рубінський відмовився надавати будь-які коментарі щодо внесення застави. Також додав, що це узгоджена позиція з його підзахисною – Іриною Скрабут-Яворською.

Що відомо про ДТП

23 квітня 2022 року Ірина Яворська-Скрабут в'їхала у головний храм УГКЦ в Тернополі. На сторінці храму в фейсбуці зазначили, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. Машина розтрощила престол, плащаницю та ікону святого Шарбеля. Постраждав і автомобіль жінки.

Правоохоронці з'ясували, що аварія не була спланованою провокацією, оскільки експертиза встановила, що водійка була під дією наркотиків.

Під час судового засідання 27 квітня вона визнала свою вину і попросила вибачення у жителів міста та парафіян храму. Тернополянка сплатить 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, на рік позбавлена права керувати автомобілем.

і попросила вибачення у жителів міста та парафіян храму. Тернополянка сплатить 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, на рік позбавлена права керувати автомобілем. Жінку засудили до тримання під вартою до 60 діб із правом внесення застави – 49 620 гривень. 3 травня вона сплатила його та вийшла з-під варти. Як повідомив її адвокат, вона відшкодує церкві завдану шкоду.

Водійці інкримінують 178 статтю Кримінального кодексу України – пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.