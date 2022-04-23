За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом машини була жінка. Вона потрощила майно головного храму УГКЦ в Тернополі.

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Майно церкви – понищене

Престол, плащаниця та і сама автівка – сильно понищені. На місці працюють рятувальники та співробітники правоохоронних органів.

Хочемо повідомити, що цієї ночі в нашому храмі відбулася прикра подія: акт вандалізму. Ніхто не постраждав. Богослужіння у храмі відбуваються згідно з графіком,

– повідомили на сторінці храму у фейсбуці.

Правоохоронці з'ясовують, чи була ця аварія спланованою провокацією чи це випадковість. Усі деталі у поліції обіцяють повідомити згодом.

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