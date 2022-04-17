ДТП трапилася 16 квітня близько 17:00 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська, неподалік села Довжанка на Тернопільщині.

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Загинули два пасажири, діти – травмовані

Внаслідок аварії загинули 2 пасажири автомобіля HONDA, громадяни 1954 та 1957 років народження.

Також травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля NISSAN (одній дитині близько 12 років, іншій – близько 8 років). Дітей з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні.



Аварія на Тернопільщині

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР. Триває слідство.

До слова, нещодавно поблизу села Угерсько, що на Львівщині, трапилася жахлива ДТП. Через аварію загинули троє людей, серед яких двоє – немовлята. Ще троє отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

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